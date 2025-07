Defesa Civil combate série de incêndios em vegetações no Vale

Uma sequência de incêndios em áreas de vegetação tem exigido resposta rápida de equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros em municípios do Vale do Paraíba. Um alerta foi divulgado pelo órgão na quinta-feira (17).

Com o tempo seco e a baixa umidade do ar, o risco de focos de incêndio aumenta e episódios registrados nos últimos dias em Jacareí, Caçapava e Paraibuna acenderam o alerta.