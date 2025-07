Com 7 candidatos, Inpe vai escolher nova direção em São José

Sete candidatos disputam a direção do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), sediado em São José dos Campos. O órgão federal deve definir, nas próximas semanas, quem será o diretor da entidade pelos próximos anos.

Sete candidaturas foram homologadas como candidatos à diretoria, sendo cinco homens e duas mulheres. Os candidatos são Antonio Miguel Vieira Monteiro, Elbert Einstein Nehrer Macau, Jéssica Araújo Sciammarelli, Luís Eduardo Antunes Vieira, Mônica Elizabeth Rocha de Oliveira, Oswaldo Duarte Miranda e Paulo Nobre.