Morre Roberto Duailibi, 89 anos, ícone da publicidade brasileira

Morreu na sexta-feira (18) o publicitário Roberto Duailibi, um dos principais nomes da publicidade brasileira, aos 89 anos. A informação foi confirmada por meio do perfil oficial do publicitário no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Duailibi foi fundador, com Francesc Petit (1934-2013) e José Zaragoza (1930-2017), da agência de publicidade DPZ, grife do setor no país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp