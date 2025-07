SJC: Adolescentes são detidos por furto a motorista de aplicativo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 1º BPM/I foram acionados, na manhã de sexta-feira (18), por volta das 8h, para atender ocorrência de desentendimento envolvendo motorista de aplicativo e passageiros na rua Aníbal Molina, no bairro Eugênio de Melo, região leste de São José dos Campos.

Ao sair do veículo, eles pegaram o dinheiro que estava no console do carro e saíram correndo. Um entrou em uma residência e outros dois correram para o final da via, levando a quantia de R$ 72.

A equipe realizou contato com o proprietário da residência, que informou que sua sobrinha, uma amiga e um amigo estavam em casa.

Após averiguação da equipe, foi constatado que se tratava dos menores que haviam cometido o furto.