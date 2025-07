Ossos de trans desaparecida são achados em terreno do ex-namorado

Fragmentos de ossos queimados foram localizados pela Polícia Civil durante buscas no terreno de Marcos Yuri Amorim, suspeito de envolvimento no desaparecimento e possível assassinato da estudante trans Carmen de Oliveira Alves, de 18 anos, desaparecida desde 12 de junho.

O local investigado fica em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, onde Carmen foi vista pela última vez. Registros do celular da jovem indicam que seu último deslocamento foi até a casa de Marcos Yuri, apontado como namorado dela, em um assentamento da cidade.