'Afronta à soberania', diz Gleisi sobre vistos cancelados

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se pronunciou nesta sexta-feira (18) contra a decisão dos Estados Unidos de revogar os vistos de entrada no país de oito ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida, anunciada por Marco Rubio, ex-secretário de Estado do governo Trump, atingiu Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes.

“Essa retaliação agressiva e mesquinha a uma decisão do Tribunal expõe o nível degradante da conspiração de Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro contra o nosso país. Não se envergonham do vexame internacional que provocaram no desespero de escapar da Justiça e da punição pelos crimes que cometeram”, afirmou a ministra por meio de uma publicação.

Gleisi também destacou que, apesar das pressões, a Suprema Corte brasileira segue atuando com independência. “Ao contrário do que planejaram, a Suprema Corte do Brasil se engrandece nesse momento, cumprindo o devido processo legal, defendendo a Constituição e o Direito, sem jamais terem se dobrado a sanções e ameaças de quem quer que seja”, declarou.

Ela encerrou o posicionamento afirmando que “o Brasil está com a Justiça, não com os traidores” e que o país “é do povo brasileiro”.