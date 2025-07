Cartilha do PCC: o que diz o 'novo testamento' da facção

Imagem de capa do livro 'A irmandade do crime', de Carlos Amorim

O PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa criada no Vale do Paraíba, declara guerra às forças de segurança pública, um dia depois da transferência de 765 presos para Presidente Venceslau, unidade de segurança máxima no interior paulista. A transferência é motivada pela descoberta de um plano de resgate de presos, incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, que seria deflagrado no Dia das Mães.

Dia 12 de maio de 2006, sexta-feira. Toque de recolher, rebeliões em 74 presídios e 564 mortes. Na véspera do Dia das Mães, a mãe de todos os ataques do crime organizado contra o Estado.

Um ano depois, em 2007, o PCC reorganizava as peças no tabuleiro do crime e lançava as bases de seu projeto de expansão.

A influência política estava entre as metas da organização, criada em 31 de agosto de 1993, no "Piranhão", o pavilhão anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté -- definido pelos presos, no estatuto de nascimento da facção, como "fábrica de monstros" e "campo de concentração". O PCC teria candidatos?