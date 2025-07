Foragido há 11 anos, homem é preso por homicídio

Um homem de 69 anos, condenado por homicídio doloso, foi preso nesta quinta-feira (17) após passar mais de uma década foragido. A captura foi realizada por agentes da Delegacia de Rosário Oeste com apoio da Inteligência da Polícia Civil.

O crime aconteceu em 11 de julho de 2014, em uma fazenda localizada na zona rural de Várzea Grande. A vítima, Elpídio Ribeiro, foi morta a tiros de espingarda enquanto seguia para o trabalho. Segundo as investigações, o assassinato ocorreu após uma discussão em que a vítima teria feito comentários ofensivos envolvendo a esposa do autor.