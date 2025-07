Esfaqueada pelo pai, menina fica 23 dias internada

A filha do engenheiro agrônomo Daniel Frasson, acusada de ser esfaqueada por ele após a morte da mãe, recebeu alta médica nesta quinta-feira (17), depois de 23 dias de internação. A criança de 7 anos estava internada em um hospital particular de Cuiabá desde o crime ocorrido em junho.

Segundo familiares, a menina vai morar com o tio materno, irmão da vítima Gleici Oliboni, em Tangará da Serra. Durante a internação no Hospital São Lucas, o estado de saúde da criança foi considerado grave, mas ela respondeu bem ao tratamento.