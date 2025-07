'Sistema judicial armado': Trump envia nota à TV sobre Bolsonaro

The White House

A Casa Branca se manifestou nesta sexta-feira (18) sobre a operação da Polícia Federal que teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em nota enviada à CNN, o governo dos Estados Unidos afirmou que o ex-presidente Donald Trump considera Bolsonaro um “bom homem que ama o povo brasileiro”.

O posicionamento foi divulgado pela vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly. Segundo ela, Trump acredita que Bolsonaro e seus apoiadores estão sendo vítimas de uma “caça às bruxas” promovida por um “sistema judicial armado”.