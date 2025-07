Mandou matar o próprio pai e tirou onda com vídeo no velório

A Polícia Civil aponta Remi Soares de Lima, de 46 anos, como o mandante do assassinato do próprio pai, o fazendeiro Aderaldo Soares de Lima, conhecido como “Déber”, morto em junho deste ano. O caso chocou a população e ganhou grande repercussão após a divulgação de vídeos do velório da vítima, gravados pelo próprio suspeito com trilha sonora de músicas festivas.

O crime ocorreu na cidade de Carneiros, no Sertão de Alagoas. Segundo a investigação, Remi publicou nas redes sociais imagens do pai dentro do caixão, ao som de faixas como “Fiquei Rico Cedo” (PK, Orochi, Buddy e Xamã), “Gata” (Anitta) e “Não Sou de Ninguém” (Kevin o Chris). Para os investigadores, o material foi interpretado como uma provocação e demonstração de desprezo pela vítima.