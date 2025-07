Casal se abraça em restaurante, cai pela janela e vai a hospital

Um casal foi encaminhado ao hospital após sofrer um acidente inusitado enquanto se abraçava dentro de um restaurante. Os dois recuaram durante o gesto de carinho e acabaram caindo pela janela do local, que quebrou com o impacto da queda.

O caso aconteceu em um restaurante, onde testemunhas relataram que o casal não percebeu a proximidade da janela durante o abraço. Ambos tiveram ferimentos leves e foram levados a uma unidade de saúde para avaliação. Eles passam bem.