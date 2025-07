Pai e filha são sequestrados em shopping e perdem R$ 80 mil

A Polícia Civil investiga o sequestro de um engenheiro de 60 anos e sua filha, de 24, ocorrido na noite desta quarta-feira (14). As vítimas foram mantidas em cárcere por cerca de duas horas, enquanto criminosos realizaram mais de R$ 80 mil em transferências bancárias.

O crime aconteceu no estacionamento do Shopping ABC, em Santo André, na Grande São Paulo. Pai e filha haviam ido ao local para jantar e celebrar o aniversário da jovem quando foram abordados pelos assaltantes ao descer do carro.