Pai de Santo diz 'receber espírito' e estupr@ mulheres

Um pai de santo é investigado pela polícia por tentativa de estupro contra duas mulheres, de 27 e 17 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele alegou estar incorporado por um espírito e que precisava ficar com uma delas. A Polícia Civil busca localizá-lo para dar continuidade às investigações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na madrugada do dia 15 em Registro, no interior de São Paulo, em uma residência no bairro Arapongal. Conforme apurado, o suspeito, um pai de santo de 36 anos, e as vítimas, pertencem à religião umbanda, mas não mantinham relação amorosa entre si.