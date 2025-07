'Papai', não: 'mamãe'; vídeo viraliza nas redes sociais

Um vídeo divertido viralizou nas redes sociais ao mostrar o momento em que um pai tenta, sem sucesso, fazer a filha dizer “papai”. Apesar da insistência, a bebê repete apenas “mamãe”, arrancando risadas dos internautas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cena foi registrada pela mãe, Danielle Borges. Nas imagens, o pai repete diversas vezes a palavra “papai”, mas a menina, com semblante irritado, responde sempre com um firme “mamãe”, ignorando completamente os apelos do pai.