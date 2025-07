Avó encontra neto de 15 anos sem vida no quarto

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto pela avó na tarde desta quinta-feira (17). O corpo foi localizado dentro do quarto da residência da família. A Polícia Civil investiga o caso.

O caso ocorreu em Rio Claro, no interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem passou a quarta-feira (16) em casa, no bairro Vila Cristina, e teve um dia aparentemente normal. Ele fez todas as refeições com a família e, à noite, comeu pastéis preparados na residência. Por volta das 22h, se recolheu para dormir.