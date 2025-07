Corpo de menina de 15 anos é encontrado esquartejado na lona

O corpo de uma adolescente foi encontrado enrolado em uma lona na tarde desta sexta-feira (18), durante buscas realizadas com o apoio de um cão farejador da Guarda Municipal. A família identificou a vítima como Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, desaparecida desde o último dia 14.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A jovem estava passando férias na casa do avô e, no dia do desaparecimento, informou que iria até a casa do namorado. Desde então, não havia sido mais vista. Segundo a mãe, Nicolly aparentava estar tranquila e animada ao sair, sem demonstrar qualquer comportamento atípico.