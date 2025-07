Pastor confia, dá carona a estranho e é assassinado

Um pastor evangélico de 66 anos morreu após ser esfaqueado ao dar carona para um homem desconhecido na tarde de segunda-feira (14). O suspeito do crime foi preso e está à disposição da Justiça.

O caso ocorreu na zona rural de Jacundá, município localizado no sudeste do Pará. A vítima, identificada como Antônio Dias Figueredo, pilotava sua motocicleta por uma estrada vicinal nas proximidades do km 60 da rodovia PA-150, sentido Vila Rouxinol, quando ofereceu carona ao suspeito.