Homem acusado de matar ex-sogro tira a própria vida no Vale

Um homem suspeito de ter matado o ex-sogro foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (17), na Estrada do Palmital, zona rural do município de Canas. A ocorrência mobilizou policiais militares.

Mais cedo, a Polícia Civil havia cumprido mandado de busca e apreensão em um apartamento localizado na cidade de Lorena, onde residia Andrey Luiz dos Santos, de 25 anos. A ação, autorizada pelo Judiciário, visava coletar provas relacionadas à investigação do homicídio que vitimou o ex-sogro de Andrey.