Bombeiros resgatam homem que caiu em mata densa na região

Segundo os bombeiros, o local do acidente era complicado, com terreno íngreme e vegetação fechada, o que “impôs grandes dificuldades para a equipe de resgate”, disse a corporação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os bombeiros, com o apoio do Samu, trabalharam para alcançar a vítima e prestar os primeiros socorros. No entanto, devido à complexidade do terreno, foi acionado o helicóptero Águia da Polícia Militar, que se tornou a única opção viável para retirar a vítima com segurança.

Após horas de trabalho, a vítima foi içada pelo helicóptero, em uma manobra que exigiu precisão e perícia dos envolvidos.

O homem, que estava consciente e orientado, foi transportado pelo Águia até o aeroporto de Ubatuba, onde uma viatura do Samu já aguardava para levá-lo à Santa Casa da cidade.