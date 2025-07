Ampliação do Hospital de Retaguarda em São José vai até outubro

No entanto, durante o período de funcionamento, a direção do Hospital Municipal, gestora da unidade, e a prefeitura identificaram a necessidade de ampliação, sobretudo da recepção, para melhor acomodar pacientes e acompanhantes.

Assim, com as obras, o prédio ganhará mais 267 metros quadrados de área, sendo 169 metros quadrados só de recepção, que passará a contar com um novo fluxo para atendimento de pacientes idosos, com mais conforto e segurança.

A recepção da nova UPA adulto possibilitará acomodar 200 pessoas, número quase quatro vezes maior do que o espaço atualmente ofertado no pronto atendimento adulto do Hospital Municipal.