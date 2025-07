Lula diz que deve ser candidato: ‘Não vou entregar aos malucos'

O presidente Lula (PT) disse nesta sexta-feira que deverá ser candidato à reeleição em 2026 para impedir a volta ao poder do que ele chamou de "bando de malucos", em referência ao grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sem citar Bolsonaro, que o antecedeu no cargo, e os aliados do político do PL, Lula afirmou: "eles não voltarão".