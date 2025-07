‘Sucessão de erros’, diz Tarcísio após medidas contra Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que há uma “sucessão de erros” que “afasta o Brasil do seu caminho” após a operação da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (18), contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro em Brasília. Por ordem de Moraes, o ex-presidente terá que usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares, como recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, proibição de usar as redes sociais e de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e com os outros réus e investigados.