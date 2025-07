Violência que matou Camile começou com briga entre rivais em SJC

Eles resolveram ir para uma adega na zona sul. Na saída do estabelecimento, o carro foi emparelhado por outro, no semáforo, e baleado com diversos tiros. Sem ser o alvo da emboscada, Camile foi atingida na nuca, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Pedro levou um tiro no pescoço e também foi internado, mas fugiu da unidade de saúde.

Ele foi preso nove dias após o crime na cidade de São Lourenço (MG), em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar. A prisão dele começou a jogar luz sobre a urdidura que levou ao assassinato de Camile.

Namorados rivais.

Tudo começou quando Pedro engatou um relacionamento amoroso com uma jovem da região norte de São José, que morava nos chamados ‘Predinhos do Jaguari’. Ele passou a frequentar o local.