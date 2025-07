CEO da Embraer é contra retaliar EUA e defende concessões

Ano passado foi um ano espetacular. A gente bateu recordes de receita, de venda, de carteira de pedidos, teve grau de investimento nas três agências [de rating] dos EUA. Nosso plano para 2025 é para um resultado ainda melhor.

O setor da aviação vem trabalhando com a alíquota zero desde 1979, é um setor muito globalizado. A gente compra e vende peças de todos os lugares do mundo. Nossos aviões têm um conteúdo americano muito elevado, na ordem de 45% do custo do avião. A gente está buscando sempre outras alternativas, mas a melhor solução para nós é uma negociação de governo mostrando os benefícios que a aviação traz, tanto para o Brasil como para os EUA, e restaurar a alíquota zero no setor da aviação.

Eu estou brincando aqui na empresa que sou um chief tariff officer ["diretor-executivo de tarifas", trocadilho com chief executive officer], porque estou me dedicando o tempo inteiro para explicar e mostrar, dos dois lados, os impactos negativos da manutenção de uma tarifa tão elevada.