Suspeito de matar empresário no Vale é encontrado morto

Testemunhas relataram que Andrey teria telefonado para Izalino momentos antes do crime. Ele foi até o galpão de bicicleta e, ao encontrar a vítima, efetuou o disparo à queima-roupa, mesmo após tentativa de fuga de Izalino. Após o homicídio, o suspeito fugiu pedalando em direção a Lorena.

Adriano Izalino era conhecido na comunidade de Canas como empresário e proprietário do galpão onde o crime ocorreu. Moradores o descreveram como uma pessoa reservada e trabalhadora. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso, que com a morte do principal suspeito, pode ser encerrado como solucionado.