Clássico do Vale! Burrão e Águia abrem returno da Copa Paulista

Taubaté e São José fazem o Clássico do Vale neste domingo (20), a partir das 15h, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. Esse confronto cheio de rivalidade vale pela sexta rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2025 e terá transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão.

No momento, o Burro da Central, mandante da partida, está em terceiro lugar na chave, com 6 pontos e apenas uma derrota. Já a Águia do Vale lidera, com 13 pontos e está ainda invicto no torneio estadual.