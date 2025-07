Polícia caça empresária pela morte de chefão do bicho na região

Jogo do bicho.

Segundo relatório policial, Pepão era líder de uma organização criminosa. Ele foi o único réu do processo a admitir a exploração do jogo do bicho, negócio que assumiu em 2019, quando o já ex-sogro, Moacir, se adoentou e o teria escalado para dar continuidade aos negócios ilegais.

Com a ajuda de comparsas, ele lavava milhões por meio de uma empresa de fachada. Conversas interceptadas no celular dele, com autorização judicial, indicam que o clã de contraventores está envolvido com o jogo do bicho há 45 anos e conta com a prestação de serviços de, ao menos, 126 cambistas.

Os conflitos de interesses entre Pepão e Lucile começaram após a morte do patriarca do clã, em 19 de fevereiro de 2022.