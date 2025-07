Dupla é condenada por matar Camile, 19 anos, em São José

Dois homens foram condenados na quinta-feira (17) pelo assassinato de Camile Santos, jovem de 19 anos morta a tiros em novembro de 2023, no bairro Residencial União, zona sul de São José dos Campos. O julgamento ocorreu em júri popular no Fórum da cidade. Camile foi baleada enquanto estava dentro de um carro estacionado em frente a uma adega. Outras duas pessoas que a acompanhavam também foram alvejadas, mas sobreviveram aos ferimentos.

Ítalo Henrique Martins Luiz foi sentenciado a 35 anos, seis meses e 18 dias de prisão em regime fechado. Já Caíque Ferreira dos Santos recebeu pena de 29 anos, seis meses e 18 dias, também em regime fechado.