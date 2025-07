Polícia identifica adolescente morto atropelado por trem no Vale

Um adolescente de 15 anos morreu na tarde de quinta-feira (17) após ser atropelado por uma locomotiva em uma passagem de pedestres sobre a linha férrea no bairro Campo Belo, em Pindamonhangaba. A vítima foi identificada como Antonio Pilar Mendonça.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 15h25, na altura do km 326+597 da ferrovia Rio-São Paulo, na rua Álvaro Pinto Madureira. O jovem fazia a travessia montado em uma bicicleta quando foi atingido pela locomotiva UPP 0134. No momento da colisão, não havia cancela no local, apenas direcionadores de fluxo para pedestres.