'Surpresa e indignação', diz defesa de Bolsonaro após operação

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) reagiu à operação da Polícia Federal contra o ex-presidente, na manhã desta sexta-feira (18). Ex-presidente é alvo de operação da PF nesta manhã. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do PL e nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio.

Advogados de Bolsonaro disseram que receberam a operação "com surpresa e indignação", porque sempre cumpriram todas as determinações da Justiça. Eles disseram que irão falar mais quando conhecerem a decisão judicial — a operação desta sexta faz parte de uma ação sigilosa.