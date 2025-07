SJC: Motorista perde controle e carro cai em vala no Anel Viário

Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (18) no Anel Viário de São José dos Campos, na alça de acesso à avenida Jorge Zarur, no trecho que liga a zona sul ao centro da cidade. Segundo as primeiras informações, o motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central e acabou caindo em uma vala de escoamento de água pluvial.

Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado a perda de controle do veículo. O carro ficou parcialmente danificado e parado dentro da estrutura de concreto da vala, gerando preocupação entre motoristas que passaram pelo local.