AGORA: PF apreende dólares na residência de Bolsonaro em Brasília

Bolsonaro é réu pela trama golpista, que está sendo julgada no STF. Nesta semana, a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentou as alegações finais, uma das últimas etapas do processo. As defesas ainda poderão se manifestar antes do julgamento, que pode condenar ou absolver o ex-presidente por crimes que somam mais de 40 anos de prisão.

Outro lado.

A defesa de Bolsonaro se manifestou e disse que recebeu com "surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário".

Afirmou ainda que a defesa vai se posicionar no momento oportuno após ter acesso a todo o teor da determinação judicial.