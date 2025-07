Moraes proíbe Bolsonaro de acessar redes e de falar com Eduardo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (18), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Outras medidas cautelares determinadas são recolhimento domiciliar das 19h às 7h e aos finais de semana, proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e não de pode se aproximar de embaixadas. Ele também está proibido de ter contato com outros réus e investigados e não pode ter acesso às redes sociais, além de não poder se comunicar com seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

A suspeita é de crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio de Janeiro e na sede do PL.

“A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (18), em Brasília, dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da PET n.º 14129”, informou a PF, em nota.