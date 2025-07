Fraudes: PC prende casal dono do Colégio Gemini na região

Entre os presos estão o casal proprietário da autoescola — J.C.B.S., de 45 anos, e F.M., de 36 —, um instrutor e um aluno. A operação foi deflagrada após investigações apontarem a prática de “aulas fantasmas”, em que registros de comparecimento a atividades teóricas e práticas eram forjados no sistema do Detran.

A Delegacia Sede de Caraguatatuba realizou na quinta-feira (17) uma operação conjunta com o Detran-SP que resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de fraudes na Auto Escola Indaiá, no centro de Caraguatatuba.

Durante fiscalização surpresa, os fiscais flagraram um aluno registrando digital para simular presença na aula prática, mas deixando o local a pé sem entrar em nenhum veículo. O instrutor também registrou presença e se ausentou em seguida, indo para destino ignorado. No mesmo dia, foi constatado que o proprietário da autoescola inseriu no sistema que seria o responsável por uma aula teórica, mas abandonou os alunos sozinhos assistindo vídeos na sala.

A operação apreendeu seis celulares, dois veículos e diversos computadores utilizados para simular os cadastros e controles das aulas. Os equipamentos serão periciados.

O casal também é investigado por outro caso de estelionato envolvendo o Colégio Gemini, instituição da qual são proprietários. Mais de 30 pais os acusam de aplicar golpes após rematricularem seus filhos no início do ano letivo e encerrarem as atividades do colégio sem autorização da Diretoria de Ensino, sem devolver os valores pagos.