URGENTE: STF manda Bolsonaro usar tornozeleira; PF cumpre mandado

A Policia Federal cumpriu nesta sexta-feira (18) mandados na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e no escritório do PL. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

A partir de agora, Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).