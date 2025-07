Mortes em acidentes: Vale tem 196 no ano e mais óbitos desde 2016

O Vale do Paraíba encerrou o primeiro semestre de 2025 com 196 pessoas mortas em acidentes de trânsito, o maior número de mortes desde 2016, que registrou 204 de janeiro a junho. O recorde é 2015, com 209 óbitos nos seis primeiros meses.

Os dados foram divulgados pelo Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).