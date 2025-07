Homens são presos com motos furtadas na zona sul de São José

Dois homens foram presos pela Polícia Militar por furto de duas motos na região sul de São José dos Campos. Os veículos foram recuperados. A prisão ocorreu na quinta-feira (17).

Durante patrulhamento no Jardim Portugal, equipe de Força Tática do 46º BPM/I percebeu odor de maconha vindo de uma residência.