PM apreende adolescente por ato infracional de tráfico em S. José

A Polícia Militar apreendeu um adolescente por ato infracional de tráfico de drogas na região sul de São José dos Campos, na quinta-feira (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante patrulhamento pelo bairro Altos do Bosque, policiais militares do 46º BPM/I visualizaram dois homens e uma mulher caminhando pela praça.