Casal da região é transferido após suspeita de comprar bebê

O casal de Ilhabela, no Litoral Norte, acusado de tentar comprar um bebê por R$ 500 no município de Manacapuru, no Amazonas, foi transferido na noite desta quinta-feira (17) para o Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba.

Weslley Fabiano Lourenço, de 38 anos, e Luiz Armando dos Santos, de 40, se apresentaram voluntariamente à Delegacia de Ilhabela por volta das 17h30, cientes do mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas. Segundo o boletim de ocorrência, ambos declararam à polícia que tinham conhecimento da ordem judicial e manifestaram a intenção de colaborar com as investigações.

Após a prisão, o casal foi encaminhado para o CDP de Caraguá, onde passou a noite sob custódia. Nesta sexta-feira (18), os dois devem passar por audiência de custódia. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que as audiências ocorrem conforme ordem de distribuição, sem horário previamente definido.