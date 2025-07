Pastor pediu para adolescente passar 'óleo ungido'

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) está à procura do pastor Gilvan Gonçalves dos Santos, de 55 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. As investigações apontam que o crime ocorreu virtualmente, por meio de troca de mensagens e tentativas de videochamadas.

Na última terça-feira, 15 de julho, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do suspeito em Valparaíso de Goiás, mas ele não foi encontrado.