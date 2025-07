Enfermeira manda 'SOS' para amiga e é morta em seguida

O gestor ambiental Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, de 26 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por feminicídio contra a namorada, a enfermeira Clarissa Costa Gomes, de 31 anos. O crime ocorreu no dia 9 de julho.

A vítima foi morta no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza. Antes do ataque, ela enviou uma mensagem com a sigla “S.O.S” para uma amiga, que acreditou se tratar de um comentário sobre uma reunião anterior. Clarissa e Matheus mantinham um relacionamento há cerca de dois anos, descrito pelo MPCE como abusivo e marcado por ciúmes.