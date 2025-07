Carga gigante causará lentidão na Dutra nesta sexta; veja

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma operação de grande porte terá início na noite desta quinta-feira (17) no km 218 da Via Dutra, em Guarulhos, com o transporte de uma carga especial de dimensões inéditas. O equipamento, um transformador de grande porte, será levado até o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, com previsão de duração de aproximadamente 15 dias para o deslocamento.

O transformador será transportado em um conjunto de veículos com 59 eixos, e o trajeto incluirá as cidades de Guarulhos, Arujá, Guararema, São José dos Campos e Seropédica, até chegar ao destino final no sul fluminense. Durante todo o percurso, o deslocamento será monitorado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional da RioSP.

Para permitir o início do transporte, a concessionária dará início às atividades operacionais no entorno do km 218 da rodovia às 21h desta quarta. Às 22h, haverá interdição temporária de cerca de 30 minutos, das pistas expressa e marginal no sentido sul (São Paulo) e da pista expressa no sentido norte (Rio de Janeiro), para que a carga seja posicionada com segurança na pista correta.

A movimentação pela Via Dutra começará à meia-noite do dia 18 de julho, com destino ao pedágio de Arujá. Já no dia 21, às 10h, o comboio deverá chegar ao km 179 da rodovia, na Balança de Guararema, onde será realizada uma nova avaliação técnica e a pesagem da carga, com apoio do DER-SP e da ANTT.