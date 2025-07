Filha leva 8 facadas no peito pelo ex-marido da mãe

Uma adolescente de 13 anos foi esfaqueada ao tentar proteger a mãe durante um ataque violento cometido pelo ex-companheiro da mulher. O caso aconteceu no último domingo (12).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A agressão ocorreu na cidade de Salta, no norte da Argentina. Segundo as autoridades, o homem chegou à casa da ex-esposa embriagado, iniciou uma discussão e tentou atacá-la com uma faca. A filha entrou na frente da mãe e acabou sendo atingida com oito golpes no peito. Três perfurações atingiram órgãos vitais.