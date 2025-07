Pastor se torna réu após ser acusado de matar mulher com facão

O pastor evangélico Natalino do Nascimento Santiago, de 50 anos, se tornou réu por feminicídio qualificado e duas tentativas de homicídio. A Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre, um mês após o assassinato de sua esposa, Auriscléia Lima do Nascimento, de 25 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em 11 de junho deste ano, na Comunidade Campo Alegre, localizada na zona rural de Capixaba. De acordo com a investigação, Santiago utilizou um facão para matar a companheira e ferir gravemente o filho dela — que ele criava como se fosse seu — além de um cunhado.