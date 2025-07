Ciclista morre após ser atingido por trem na região

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (17) após ser atingido por uma locomotiva enquanto atravessava a linha férrea no bairro Campo Belo, em Pindamonhangaba. O acidente ocorreu na passagem destinada a pedestres.

De acordo com as informações colhidas no local, a vítima fazia a travessia montada em sua bicicleta quando foi atingida pelo trem. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas e prestaram socorro imediato, encaminhando o homem ao Pronto-Socorro Municipal.