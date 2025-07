Médicos minimizam sintomas e depois dão 3 anos de vida à jovem

A influenciadora digital Shannin Pain, de 26 anos, descobriu que estava com câncer de intestino em estágio 4 após meses enfrentando sintomas graves que foram inicialmente ignorados por profissionais de saúde. A jovem recebeu o diagnóstico apenas em abril deste ano, após passar por uma cirurgia de emergência.

O caso aconteceu no Canadá. Em outubro de 2023, Shannin começou a sentir náuseas intensas, cólicas abdominais fortes e notou alterações no formato das fezes, que se tornaram extremamente finas. Além disso, ela não conseguia manter os alimentos no estômago. Preocupada, buscou atendimento com três médicos diferentes, mas todos atribuíram os sintomas a condições menos graves, como síndrome do intestino irritável, hemorroidas, doença celíaca ou ansiedade.