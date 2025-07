Família de capivaras é resgatada de reservatório na região

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba realizou, na tarde desta quinta-feira (17), o resgate de uma família de capivaras que havia caído em um reservatório de água no bairro Lázaro. A ação ocorreu por volta das 14h20 e contou com o apoio da Polícia Ambiental.

De acordo com os bombeiros, uma fêmea adulta e três filhotes estavam presos no reservatório e não conseguiam sair por conta própria. A equipe utilizou um puçá, equipamento semelhante a uma rede, cedido pela Polícia Ambiental, para realizar o resgate de forma segura e cuidadosa.