Estudante de Medicina faz cirurgia estética e morre

Ana Carolina Aguiar de Lima, de 20 anos, estudante de medicina e neta da empresária Carmem Aguiar, faleceu na terça-feira (15) após complicações decorrentes de três procedimentos cirúrgicos realizados no início do mês.

As cirurgias aconteceram no dia 4 de julho, no Hospital Santa Helena, em Cuiabá. Segundo nota divulgada pela instituição, a jovem passou por mamoplastia, lipoaspiração e lipoenxertia — técnica que transfere gordura de uma parte do corpo para outra.