Família reclama de cheiro forte em hotel e é encontrada sem vida

O caso ocorreu na Colômbia, onde os três estavam hospedados para celebrar o Dia dos Pais e o aniversário de um dos familiares. De acordo com a rádio La FM, o casal chegou a relatar um forte cheiro no quarto antes de serem encontrados sem vida.

As vítimas foram identificadas como Tito Nelson Martínez, Viviana Andrea Canro Zuluaga e o pequeno Kevin Martínez. Os corpos foram descobertos pelo pai de Viviana, Orlando Canro, que também estava no hotel.

Segundo os relatos, Tito e Kevin estavam inconscientes na cama, enquanto Viviana foi encontrada caída no chão. Preocupado com a falta de resposta, Orlando pediu ajuda a uma funcionária do hotel e se deparou com a cena. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.